Сочинение о школе к юбилею

Гость: Гость:

Первый школьный день невозможно забыть. Все ново, все интересно. Так радостно на душе оттого, что ты теперь ученица, что ты уже большая. Мою первую учительницу зовут Светлана Петровна Исакова. Это восхитительный человек. Она всегда относилась к нам с добротой и пониманием и заботилась о нас, как о собственных детях. Она хотела, чтобы в старшие классы мы пошли развитыми и умными. Первый год мы ходили в школу почти как в детский сад. Утром мы учились, играли, спорили и ждали родителей. Со второго класса мы стали настоящими школьниками.Но вот незаметно пролетели четыре года, и мы уже пятиклассники. Нашего классного руководителя зовут Тищенко Галина Николаевна. Мы ее очень любим. Она проводит с нами много конкурсов, ходит в походы. Галина Николаевна добрый и интересный человек. Нам нравится с ней общаться. Она за нас очень переживает и отдает нам всю душу. У нас много и других учителей. Все они очень умные и хорошие люди. Они стараются отдать нам свои знания и подготовить нас к взрослой жизни. Но мы пока еще дети и нам иногда больше хочется поиграть и похулиганить, чем учиться. Мы не всегда понимаем, что учителя стараются для нас. Мы иногда их расстраиваем и даже обижаем. Каждый учитель требует что-то свое. Один, чтобы не вертелись, другой, чтобы не болтали и еще много всего. Все уроки очень интересные. На каждом из них узнаешь что-то новое и познавательное. Когда изучаешь новую тему, даже не замечаешь, как пролетел урок.В школе у меня много друзей. То и дело со всеми здороваюсь. Моя самая лучшая школьная подруга — Катя Казакова. Мы с Катей давно дружим. Дружба у нас крепкая. Если ссоримся, то на день. На следующий день мы обязательно миримся. Это потому, что мы крепко дружим, и потому, что нас связывает школа. А подружились мы именно в школе. Если б не школа, я бы никогда, наверное, с ней не дружила. Когда я пошла в 5-й класс, произошли большие перемены но сравнению с начальной школой. Теперь нужно смотреть каждый день расписание, так как оно меняется. А самое главное — мы в разных кабинетах. Иногда от этого так устаешь! Но мне очень нравится быть ученицей. Я стараюсь учиться как можно лучше, чтобы не огорчать родителей, да и самой мне это пригодится. Знания нужны везде и всегда, ведь у меня впереди еще целая жизнь. Родители мне всегда говорят, что, если хочешь чего-то достичь в жизни, нужно начинать трудиться с детства. А учеба сейчас — это мой главный труд. Учиться мне очень нравится. Я вообще любопытная. Мне все интересно. Ведь столько всего происходит на свете, хочется все узнать. Я люблю участвовать в разных конкурсах и викторинах. У нас в школе очень весело и интересно. Бывают спортивные соревнования и праздничные вечера. Все это мы будем вспоминать, когда закончим школу. Когда мы учимся, то с нетерпением ждем перемен и каникул, особенно летних. Летом хорошо и привольно отдыхать, но пройдет месяц другой и начинаем скучать по нашей школе и друзьям.