Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.

Математика
Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+8)*2 .....................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие реакции не протекают? 1)NaCl + Cu(NO3)2 2)Na2CO3+Ca(OH)2. 3)HNO3+CuSO4. 4)H2SO4+BaCl2
Ответить
Русский язык
Какие нормы литературного языка относятся к фонетическому уровню?
Ответить
Русский язык
Сочинение о школе к юбилею
Ответить
Математика
Моторная лодка, имеющая собственную скорость 18,5 км/ч,поплыла 3 часа по течению и 2 часа против течения реки.Найдите растояние,которое проплыла мо...
Ответить
Английский язык
Match the phrasal verbs with their definitions. 1. to break away a) to stop working 2. to break down b) to start suddenly (about something unpl...
Ответить