Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.
Математика
Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.
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(а+8)*2 .....................................................................................
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