Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.

Математика

Длина одной стороны прямоугольника равна а см,а другой-8дм.Составьте и запишите выражение для вычесления его периметра.

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