Какие реакции не протекают? 1)NaCl + Cu(NO3)2 2)Na2CO3+Ca(OH)2. 3)HNO3+CuSO4. 4)H2SO4+BaCl2
Химия
Какие реакции не протекают? 1)NaCl + Cu(NO3)2 2)Na2CO3+Ca(OH)2. 3)HNO3+CuSO4. 4)H2SO4+BaCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не будет протекать первая и третья реакции,так как не образуется осадок и не выделяется газ
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