Какие реакции не протекают? 1)NaCl + Cu(NO3)2 2)Na2CO3+Ca(OH)2. 3)HNO3+CuSO4. 4)H2SO4+BaCl2

Химия
Какие реакции не протекают? 1)NaCl + Cu(NO3)2 2)Na2CO3+Ca(OH)2. 3)HNO3+CuSO4. 4)H2SO4+BaCl2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не будет протекать первая  и третья реакции,так как не образуется осадок и не выделяется газ 
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