Определите какие слова пропущены в приведенных ниже отрывках из ,, Поучения писцо?? ученикам ''. впишите эти слова в клетки кроссворда в том же числе и падеже, в каких они должны стоять в тексте. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
История
Определите какие слова пропущены в приведенных ниже отрывках из ,, Поучения писцо?? ученикам ''. впишите эти слова в клетки кроссворда в том же числе и падеже, в каких они должны стоять в тексте. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь поможет!!! ↑↑↑↑↑
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