Определите какие слова пропущены в приведенных ниже отрывках из ,, Поучения писцо?? ученикам ''. впишите эти слова в клетки кроссворда в том же числе и падеже, в каких они должны стоять в тексте. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

История

Определите какие слова пропущены в приведенных ниже отрывках из ,, Поучения писцо?? ученикам ''. впишите эти слова в клетки кроссворда в том же числе и падеже, в каких они должны стоять в тексте. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Автор: Гость