Сколько бедет 18465+47

Алгебра
Сколько бедет 18465+47
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18465+47=18512... как то так это ж очень легко
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