В чем сходство и различие летописной истории и песнь о вещем олеге
Литература
В чем сходство и различие летописной истории и песнь о вещем олеге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ле́топись — это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — летопись. В Византии аналоги летописи назывались хрониками, в Западной Европе в Средние века анналами и хрониками.. 1. То же, что песня (в 1 знач.) (устар. ивысок.). Песнь любви. 2. Поэтическое произведение эпического или героическогохарактера (устар. и высок.). " Песнь о вещем Олеге" Пушкина. 3. Глава поэмы. Песнь первая. * Песнь песней (книжн.) - 1) раздел Ветхого Завета - собраниелирических песен о всепреодолевающей силе любви; 2) о произведении большогозначения и большого творческого подъема.
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