Поставьте іменники у формі родового відмінка однини. Харків,Париж,Крим,Крит,Китай,Донець(річка),туман,футбол,холод,монітор,чотирикутник,метр,ансамбль,ставок,вальс,долар,дим,бензин,грім,страх. 20 балов

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Поставьте іменники у формі родового відмінка однини. Харків,Париж,Крим,Крит,Китай,Донець(річка),туман,футбол,холод,монітор,чотирикутник,метр,ансамбль,ставок,вальс,долар,дим,бензин,грім,страх. 20 балов
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Гость:
Харкова, Парижа, Криму,Крита, Китаю,Донця,туману, футболу,холоду, монітора, чотирикутника , метра, ансамблю, ставка, вальса, долара, диму , бензина, грому, страху.
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