Log(2)2^4 помогите с обьяснениями пожалуйста

Алгебра
Log(2)2^4 помогите с обьяснениями пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log₂2⁴=log₂16=4.....................
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