Помогите мне пж.два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа.Опредили расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.

Математика
Помогите мне пж.два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа.Опредили расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-x (5+6)*3=x 15+18=x -x=-33:(-1) x=33
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