Помогите мне пж.два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа.Опредили расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.

Математика

Помогите мне пж.два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа.Опредили расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.

Автор: Гость