VI.Спишите, раскройте скобки, объясните написание НЕ с причастиями. 1.Гонишь от себя (не)проверенную мысль. 2.Морозный, ничем (не)пахнущий воздух проникал глубоко в грудь. 3.Работа (не)завершена до сих пор. 4.(Не)подготовленны...

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VI.Спишите, раскройте скобки, объясните написание НЕ с причастиями. 1.Гонишь от себя (не)проверенную мысль. 2.Морозный, ничем (не)пахнущий воздух проникал глубоко в грудь. 3.Работа (не)завершена до сих пор. 4.(Не)подготовленный своевременно дом не смог принять новых жильцов. 5.(Не)продуманный шаг принес много разочарований.6.(Не)законченное, а только начатое собрание. 7.Внесение изменений в этот документ (не)предусмотрено.8.Ребята уселись на ещё (не)покрашенную скамейку.

Автор: Гость