Нужна помощь! Отография с заданиями тут, помогите с 3,4,5

Математика
Нужна помощь! Отография с заданиями тут, помогите с 3,4,5
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