Чо больше 5 км или 5000м
Математика
Чо больше 5 км или 5000м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаково так как в одном километре 1000метров
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