Железная заготовка охлаждаясь от 800 до 0 градусов растопила лёд массой 3 кг. взятый при температуре 0 градусов . Какова масса заготовки , если вся энергия , выделяющаяся при её охлаждении , пошла на плавление льда?

Физика

Железная заготовка охлаждаясь от 800 до 0 градусов растопила лёд массой 3 кг. взятый при температуре 0 градусов . Какова масса заготовки , если вся энергия , выделяющаяся при её охлаждении , пошла на плавление льда?

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