Железная заготовка охлаждаясь от 800 до 0 градусов растопила лёд массой 3 кг. взятый при температуре 0 градусов . Какова масса заготовки , если вся энергия , выделяющаяся при её охлаждении , пошла на плавление льда?
Физика
Железная заготовка охлаждаясь от 800 до 0 градусов растопила лёд массой 3 кг. взятый при температуре 0 градусов . Какова масса заготовки , если вся энергия , выделяющаяся при её охлаждении , пошла на плавление льда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm2*(t2-t1) Температура таяния льда t=0C Q2=λm1 По закону сохранения Q1=Q2 Приравниваем: cm2*(t2-t1)= λm1, отсюда m2= λm1/c(t2-t1)=3*34*10^4/460*800=2,77 кг
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