Естество испытатели кроме:Павлова,Мечникова,Вавилова,Аристотеля,Линнея,Дарвина ?? Вернадского.Заранее спасибо!
Биология
Естество испытатели кроме:Павлова,Мечникова,Вавилова,Аристотеля,Линнея,Дарвина ?? Вернадского.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов, Пастер, Северцев, Шмальгаузен
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