Срочно. Исследовать функцию и построить ее график Y=2x^3-8x

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Исследование функции Y =x³-8x. 1. Область определения - Х⊂(-∞,+∞). 2. Пересечение с осью абсцисс 2Х*(Х²-4)=0 Х1 = 0, Х2 = -2, Х3 = 2. 3. Пересечение с осью ординат Y(0) = 0. 4. Предельные значения. Lim(-∞) = -∞ Lim(+∞) = +∞ 5. Исследование на четность. Y(-1) = -(Y(1) - функция нечетная. 6. Монотонность. Производная функции Y' = 6x² - 8. Корни производной - точки экстремума. х1 = -2/√3 х2 = 2/√3. Возрастает: Х⊂(-∞, -2/√3]∪[2/√3,+∞) Убывает: [-2/√3,+2√3]. 7. Ymax(-2/√3) = +6 Ymin(2/√3) = -6. 8. Область допустимых значений: Y⊂(-∞,+∞). Эскиз графика в приложении.