Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста

Гость: Гость:

2 задание:1478,3250,6379,2185,5740. 5 задание:12·10= 120;200-120=80;80:20=4 кг.Ответ:В каждом пакете 4 кг. 4 задание напишу как только ты его целиком перепишешь мне или дашь четкую фотографию.