Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста
Математика
Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задание:1478,3250,6379,2185,5740. 5 задание:12·10= 120;200-120=80;80:20=4 кг.Ответ:В каждом пакете 4 кг. 4 задание напишу как только ты его целиком перепишешь мне или дашь четкую фотографию.
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