Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста

Математика
Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 задание:1478,3250,6379,2185,5740. 5 задание:12·10= 120;200-120=80;80:20=4 кг.Ответ:В каждом пакете 4 кг. 4 задание напишу как только ты его целиком перепишешь мне или дашь четкую фотографию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему не что пишет раздельно? объясни
Ответить
Физика
Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду ...
Ответить
Литература
Краткое содержание пьесы Островского "Гроза"
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, с Алгеброй x-1<2+3x 5x-7
Ответить
История
Один день из жизни фараона от своего лица
Ответить