Выразите свое отношение к содержащимся в афоризмах мыслям. Каждый язык отражает культуру того народа,который на нем говорит.

Гость: Гость:

Это очень обширная тема. В любом языке уже из словарного запаса можно многое сказать о занятиях народа и образе его жизни. Если в чукотском языке 20 слов для обозначения разных видов снега, это что-то говорит нам об образе жизни этого народа? Раньше, когда на Руси жили большими семьями, в русском языке было намного больше слов, обозначающих родство, сейчас практически забытых (стрый, ятровь, шурич, сестрич, братанич, и так далее, их несколько десятков) . Малое количество подобных слов говорит об уменьшении семей, нынче россияне путаются в деверях, шуринах и золовках, потому что понятие "семья" уменьшилось до отец - мать - дети, бабушки, дедушки, тетки с дядьями, то есть - до прямого ближайшего родства. В английском огромное количество слов, обозначающих разные отношения собственности, это говорит о давно развитом и укорененном в культуре уважении к собственности и законам. Русские для этого обходятся, в основном, заимствованными словами и пословицей "Закон - что дышло, куда поверни, туда и вышло" (попробуйте найти эквивалент на английском) . Посмотрите на обилие в кулинарных книгах слов, заимствованных из французского - это нам что-нибудь говорит о французской культуре? И подобных примеров можно привести очень много.