Напишите семь синонимов и семь антонимов к слову достоинство
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Напишите семь синонимов и семь антонимов к слову достоинство
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Достоинство синониом:честность.заслуга.благодарность.мужский долг.доброта.самоуверенность.авторитет
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