Напишите сказку о волшебных событиях которые могли бы произойти в вашем классе

Гость: Гость:

Однажды, у каждого в классе за контрольные были 2 и 3, учительница ругалась, что не учат дети ее предмет. Но вот, на следующий день в класс к нам пришла новенькая, ее звали Настя, она была отличнецей. Начался тот злосчастный урок, все сидели тихо, даже Марк с Кимом, два разбойника, притихли. Учительница начала рассказывать новую тему, но никто не смотрел на доску. Марья Василевна решила проверить, кто ее слушал, она спросила Марка, кто такой Пушкин. Марк не имея понятия потихоньку сползал под парту, но в одно мгновение, он как буд-то услышал чьи-то мысли, и сразу ответил что это поэт и писатель. Учительница поняла, что даже хулиган слышал ее новую тему. Марья Василевна пошла к доске, и тут прозвенел звонок... Марк на перемене подошел к Киму, рассказал что ему как буд-то показались чьи-то мысли, Ким не поверил. Они вместе пошли знакомиться с новенькой Настей. Когда все замирли и начали слушать ее рассказ о том от куда она приехала, она шопотом произнесла- я могу вам помочь с учебой, только поверьте мне, все поверили ей и все начали слышать мысли Насти, она рассказала, что это просто ваше жилание получить хорошие отметки, а не волшебство