Напишите сказку: почему ноль не является натуральным числом действуйте по плану должны быть герои : 0, любые другие цифры , обезьяна ( обязательно ) в начале сказки можно использовать : жили были , однажды . и другие ( не ...
Математика
Напишите сказку: почему ноль не является натуральным числом действуйте по плану должны быть герои : 0, любые другие цифры , обезьяна ( обязательно ) в начале сказки можно использовать : жили были , однажды . и другие ( не обязательно) для чего нужна обезьяна? она может пригласить цифр на праздник и так далее ( обязательно) Пожалуйста срочно!
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Гость:
Натуральные числа от 1 до бесконечности
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