Мне нужно сочинение на тему:"В чём с вашей точки зрение заключение бесчеловечност?? войны".
Литература
Мне нужно сочинение на тему:"В чём с вашей точки зрение заключение бесчеловечност?? войны".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война-это тема очень темная для меня, так как погибло очень много человек, за свою Родину. Люди убивали друг друга 6 лет (с 39-45 год). Это очень бесчеловечно.Но я горд за свою страну, потому что она победила в столь диком побоище, я патриот.Потная катка
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