Мне нужно сочинение на тему:"В чём с вашей точки зрение заключение бесчеловечност?? войны".

Гость: Гость:

Война-это тема очень темная для меня, так как погибло очень много человек, за свою Родину. Люди убивали друг друга 6 лет (с 39-45 год). Это очень бесчеловечно.Но я горд за свою страну, потому что она победила в столь диком побоище, я патриот.Потная катка