Номер 58 плииииииз срочно нужно дам лучший ответ
Математика
Номер 58 плииииииз срочно нужно дам лучший ответ
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Четные числа:12,14,16,18,20 Нечетные числа:11,13,15,17,19
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