Вставь пропущенные буквы. Выпиши ряд слов, в корне которых пишится буква а.
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Выпиши ряд слов, в корне которых пишится буква а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загар, выгореть, сгорать, горение. Отрасль, отращивать, возраст, росток Уклоняться, кланяться, склонить, наклонение Слагаемое, излагать,предполагать, предлагать. Загар,отрасль,отращивать,возраст,кланяться,слагаемое,излагать,предполагать,предлагать.
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