На грядке росла клубника . на эту грядку посадили еще 30 кустов клубники после этог?? на не оказалось в 4 раза больше кустов чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сночало.

Математика

На грядке росла клубника . на эту грядку посадили еще 30 кустов клубники после этог?? на не оказалось в 4 раза больше кустов чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сночало.

Автор: Гость