На грядке росла клубника . на эту грядку посадили еще 30 кустов клубники после этог?? на не оказалось в 4 раза больше кустов чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сночало.
Математика
На грядке росла клубника . на эту грядку посадили еще 30 кустов клубники после этог?? на не оказалось в 4 раза больше кустов чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сночало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30×4=120(клубн.)-стало 2)120-30=90(клубн) Ответ:90
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