Переведите пожалуйста)) дам 19 баллов)

Гость: Гость:

Улыбнитесь и перед камерой. Подойти ближе, пожалуйста. Улыбка и перед камерой. Это верно, теперь все говорят СЫР мы вне или день на пикник , на пляже или, возможно, в зоопарке. Но Билл получил новую камеру и говорит: «Я хочу сфотографировать вас. Таким образом, мы все должны остановить то, что мы делаем, когда он говорит: "Иди сюда, пожалуйста. Не могли бы вы все стоят в очереди возле цветов? И все вы любезно Улыбнитесь! Не могли бы вы все любезно сказать СЫР? Но я ненавижу, я ненавижу говорить СЫР! Я ненавижу, я ненавижу говорить СЫР! Но мы должны улыбаться и смотреть в камеру. "Улыбайтесь, подойти ближе, пожалуйста Улыбайтесь перед камерой. Это верно, теперь все говорят СЫР!"