Напишите краткий анализ стихотворения Пушкина "Туча". Не мудрите, пожалуйста, чтобы учитель подумал, что я написал

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Александр Пушкин считается одним из первых русских поэтов, который в своих стихах использовал отождествления природы с живым существом. Примером этому может служить лирическое произведение «Туча», написанное в 1835 году. С первых его слов автор обращается к туче, которая после бури одиноко несется по лазурному небу. Наблюдая за ней, Пушкин напоминает туче, что ее миссия уже завершена, и теперь пришло время покинуть небо. «Одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день», — отмечает поэт. Пушкин, тем не менее, прекрасно понимает, что все в этом мире взаимосвязано, и еще недавно эта туча была такой необходимой и долгожданной. Поэт подчеркивает, что именно она «алчную землю поила водой», когда все вокруг нуждалось в воде. Однако автор тут же сам себе противоречит: «Довольно, сокройся! Пора миновалась», — говорит поэт, выделяя при этом, что свою миссию туча уже выполнила, и теперь «ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес». Этим обращением Пушкин хочет подчеркнуть простую истину – все в жизни должно подчиняться определенным законам, установленным не людьми, а некими высшими силами. Ведь если безобидная тучка смогла омрачить настроение поэта, что уж говорить о человеческих мыслях и поступках, которые могут принести гораздо больше боли и разочарования? Понимая это, Пушкин на простом и очень доступном для понимания примере объясняет, насколько важно делать все вовремя.