Помогите кому не трудно заранее спасибо :D
Геометрия
Помогите кому не трудно заранее спасибо :D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)1,3 5)60 это тестировочные задания, 9 класс? учиться не пробовала?
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