Довжина прямокутного поля дорівнюе 80м, а площа 3200 кв.м. Знайдіть довжину іншого пр??мокутного поля, площа і ширина якого у 2 рази менша, ніж першого поля.
Математика
Довжина прямокутного поля дорівнюе 80м, а площа 3200 кв.м. Знайдіть довжину іншого пр??мокутного поля, площа і ширина якого у 2 рази менша, ніж першого поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3200/80=40 м - ширина первого поля 2) 3200 / 2 = 1600 м² - S второго поля 3) 40/2=20 м - ширина второго поля 1600/40=40 м - длина второго поля
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