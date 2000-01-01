Номер 133 Запишите число которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых
Математика
Номер 133 Запишите число которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 540+40+8 = 548 - ОТВЕТ б) 900 + 5 = 905 - ОТВЕТ в) 2000 +800 + 7 = 2807 дальше не видно г) 1000 + 300 = 1300 дальше не видно
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