Однокоренные слова к украинским словам- дасть, гляди, гуляти, упустиш, вклали, спочили, недоспали, кривди, крихти.
Українська мова
Однокоренные слова к украинским словам- дасть, гляди, гуляти, упустиш, вклали, спочили, недоспали, кривди, крихти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дати, глянути, гульня, пустити, класти, відпочивати, спочив, кривдити, крихкий
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