Переведите на английский текст : это понедельник и у меня очень напряжённый день. ??ервым уроком в 9 часов у меня математика .Следующим уроком у меня физкультура в 10 часов . После физкультуры у меня география в 11 часов . Пото...
Английский язык
Переведите на английский текст : это понедельник и у меня очень напряжённый день. ??ервым уроком в 9 часов у меня математика .Следующим уроком у меня физкультура в 10 часов . После физкультуры у меня география в 11 часов . Потом я иду в столовую. А после столовой мне надо идти на биологию она у меня в 12 часов . Последним уроком у меня музыка. И это только начало учебной недели ! Уф !
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