СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!написать рассуждение на тему "Зачем нужна дисциплина" на д??ойном листе

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Дисциплина это безконфликтное отношения,научиться управлять собственным поведением.Это не строгость и наказания, а четкие границы, которые подскажут как себя вести в разных ситуациях. Зачем она нужна?: Она помогает вырасти ответственным человеком, который способен отличить плохое от хорошего. Дисциплина должна включать в себя обучение, предубеждение и наставление