Напишите биографию Лермонтова (не очень большую)

Литература
Напишите биографию Лермонтова (не очень большую)
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Гость:
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) – великий русский поэт и прозаик, а также талантливый художник и драматург, произведения которого оказали огромное влияние на писателей 19-20 веков. Его творчество известно большим разнообразием тем и мотивов лирики. Поэт внес неоценимый вклад в формирование реалистического романа 19 века.
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