Задали ребенку в школе по литературе творческое задание придумать бога и их атребуты
Литература
Задали ребенку в школе по литературе творческое задание придумать бога и их атребуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрат - бог красноречия, покровитель поэзии. Атрибуты: лавровый венок, посох, кифара (музыкальный инструмент)
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