Решите неравенство |10x+1|gt;21; |2-6x|≤4

Алгебра
Решите неравенство |10x+1|gt;21; |2-6x|≤4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х>21-1 10х>20 х>2 Ответ х > ±2 или |2| 2-6х≤4 -6х≤4-2 -6х≤2 -х≤ ⅓ (2/6=1/3) Ответ х ≤ ±⅓ или |⅓|
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