Вершины A,B и точка пересечения диагоналей параллелограмма ABCD лежат в плоскости альфа. Лежат ли в этой плоскости вершины C и D?

Геометрия
Вершины A,B и точка пересечения диагоналей параллелограмма ABCD лежат в плоскости альфа. Лежат ли в этой плоскости вершины C и D?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0-точка пересечения диагоналей параллелограмма. Через точки А, В. О  проходит плоскость альфа, она единственна; значит весь   парал АВСD  лежит в пл. альфа                                                  Отв. С и  D      лежат в пл. альфа
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