Вершины A,B и точка пересечения диагоналей параллелограмма ABCD лежат в плоскости альфа. Лежат ли в этой плоскости вершины C и D?
Геометрия
Вершины A,B и точка пересечения диагоналей параллелограмма ABCD лежат в плоскости альфа. Лежат ли в этой плоскости вершины C и D?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0-точка пересечения диагоналей параллелограмма. Через точки А, В. О проходит плоскость альфа, она единственна; значит весь парал АВСD лежит в пл. альфа Отв. С и D лежат в пл. альфа
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