Пожалуста напишите перевод за заранее спасибо
Английский язык
Пожалуста напишите перевод за заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевожу! Золаловласка маленькая девочка, У её большие голубые глаза, и золотые локоны. Её мать говорит ей... Сейчас,всё будет хорошо! Не иди гулять в лес! Надеюсь помогла!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
С притяжательными местоимениями ( my, your, his, her, its, our, their ) составить предложения со словами school, school bag, pen, pencil, rubber, r...
Українська література