Пожалуста напишите перевод за заранее спасибо

Английский язык
Пожалуста напишите перевод за заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевожу! Золаловласка маленькая девочка, У её большие голубые глаза, и золотые локоны. Её мать говорит ей... Сейчас,всё будет хорошо! Не иди гулять в лес! Надеюсь помогла!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите!! Производная! Пожалуйста, полностью распишите
Ответить
Английский язык
С притяжательными местоимениями ( my, your, his, her, its, our, their ) составить предложения со словами school, school bag, pen, pencil, rubber, r...
Ответить
Українська література
Коли выдбувалися події в творі Захар Беркут
Ответить
Математика
1) (x-8/19)-4/57=2/3 2) (x-8/9)+3/8=19/36
Ответить
Русский язык
В словах: горела,свечка,старый,новую - выделить морфему В словах: ярко,к себе - фонетический разбор ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Ответить