Where there any women on board the Mayflower?

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Where there any women on board the Mayflower?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где есть женщины на борту "Мейфлауэр"?
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