В треугольнике ABC BC=16, sin угла C=1/корень из 2, внешний угол при вершине A=135 градусов. Н??йдите AB
Алгебра
В треугольнике ABC BC=16, sin угла C=1/корень из 2, внешний угол при вершине A=135 градусов. Н??йдите AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC является равнобедренным и прямоугольным, т.к. угол А = 45 градусам (180 - 135), и угол С так же равен 45 градусам (1корень из двух - это 45 градусов). Из этого следует, что АВ = ВС = 16
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