В треугольнике ABC BC=16, sin угла C=1/корень из 2, внешний угол при вершине A=135 градусов. Н??йдите AB

Алгебра
В треугольнике ABC BC=16, sin угла C=1/корень из 2, внешний угол при вершине A=135 градусов. Н??йдите AB
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC  является равнобедренным и прямоугольным, т.к. угол А = 45 градусам (180 - 135), и угол С так же равен 45 градусам (1корень из двух - это 45 градусов). Из этого следует, что АВ = ВС = 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Задали ребенку в школе по литературе творческое задание придумать бога и их атребуты
Ответить
Алгебра
Решите неравенство |10x+1|>21; |2-6x|≤4
Ответить
Английский язык
Where there any women on board the Mayflower?
Ответить
Геометрия
Вершины A,B и точка пересечения диагоналей параллелограмма ABCD лежат в плоскости альфа. Лежат ли в этой плоскости вершины C и D?
Ответить
Другие предметы
Пожалуста напишите перевод за заранее спасибо
Ответить