1.Построить треугольник симметричный относительно прямой b 2.Построить треугольник симметричный относительно точки О 3. Построить треугольник симметричный относительно АМ 4.Построить четырехугольник,относительно вершины D

Математика
1.Построить треугольник симметричный относительно прямой b 2.Построить треугольник симметричный относительно точки О 3. Построить треугольник симметричный относительно АМ 4.Построить четырехугольник,относительно вершины D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симметричные треугольники построены. Какой там четырехугольник нужно построить - надо уточнить.
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