1.Построить треугольник симметричный относительно прямой b 2.Построить треугольник симметричный относительно точки О 3. Построить треугольник симметричный относительно АМ 4.Построить четырехугольник,относительно вершины D
Математика
1.Построить треугольник симметричный относительно прямой b 2.Построить треугольник симметричный относительно точки О 3. Построить треугольник симметричный относительно АМ 4.Построить четырехугольник,относительно вершины D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симметричные треугольники построены. Какой там четырехугольник нужно построить - надо уточнить.
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В треугольнике ABC BC=16, sin угла C=1/корень из 2, внешний угол при вершине A=135 градусов. Н??йдите AB