Преобразуйте выражение используя распределительное свойство умножения,приведите подобные слагаемые 4х-5(3х-1)
Алгебра
Преобразуйте выражение используя распределительное свойство умножения,приведите подобные слагаемые 4х-5(3х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-5(3х-1)= 4х-15х+5= -11х+5 (так как 4х и 15х подобные слагаемые)
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