С каждой зарубежной пословице подберите русскую!) 1) Много людей много и мнений. 2) из иголки делают палку

Литература
С каждой зарубежной пословице подберите русскую!) 1) Много людей много и мнений. 2) из иголки делают палку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На вкус и цвет товарищей нет 2) Делать из мухи слона
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