С каждой зарубежной пословице подберите русскую!) 1) Много людей много и мнений. 2) из иголки делают палку
Литература
С каждой зарубежной пословице подберите русскую!) 1) Много людей много и мнений. 2) из иголки делают палку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На вкус и цвет товарищей нет 2) Делать из мухи слона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!написать рассуждение на тему "Зачем нужна дисциплина" на д??ойном листе
Алгебра
Алгебра
Преобразуйте выражение используя распределительное свойство умножения,приведите подобные слагаемые 4х-5(3х-1)
Математика
1.Построить треугольник симметричный относительно прямой b 2.Построить треугольник симметричный относительно точки О 3. Построить треугольник с...
Русский язык