Отметь верные суждения о конституции РФ 1) в конституции РФ названы права, свободы и обязанности граждан 2) Конституция РФ- это свод всех законов, действующих в государстве 3) Конституция РФ определяет понятие преступление ...
Обществознание
Отметь верные суждения о конституции РФ 1) в конституции РФ названы права, свободы и обязанности граждан 2) Конституция РФ- это свод всех законов, действующих в государстве 3) Конституция РФ определяет понятие преступление 4) Конституция РФ закрепляет основы общественного строя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в конституции РФ названы права, свободы и обязанности граждан 2) Конституция РФ- это свод всех законов, действующих в государстве 4) Конституция РФ закрепляет основы общественного строя
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