Как пишется стаый мозоль или старая мозоль?
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Как пишется стаый мозоль или старая мозоль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мозоль - это женский род, значит старАЯ мозоль, т.к. у женского рода ая будет
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