Как пишется стаый мозоль или старая мозоль?

Русский язык
Как пишется стаый мозоль или старая мозоль?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мозоль - это женский род, значит старАЯ мозоль, т.к. у женского рода ая будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как решить в столбик 96т52кг+45т107кг
Ответить
Математика
Номер 133 Запишите число которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых
Ответить
Обществознание
Отметь верные суждения о конституции РФ 1) в конституции РФ названы права, свободы и обязанности граждан 2) Конституция РФ- это свод всех зако...
Ответить
Английский язык
Как читается стих по-английски русскими буквами Again the weekend and I do not go to school and I'm really sorry Because our school is so cool Ther...
Ответить
Українська мова
Однокоренные слова к украинским словам- дасть, гляди, гуляти, упустиш, вклали, спочили, недоспали, кривди, крихти.
Ответить