Как решить в столбик 96т52кг+45т107кг
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Как решить в столбик 96т52кг+45т107кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45т 107кг 96т 52кг ––––––– 141т 159кг
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