Терміново даю 40 балів!!! Напишіть платформи материків: Євразія Африка Півн. Ам??рика Півд. Америка Австралія Антарктида
География
Терміново даю 40 балів!!! Напишіть платформи материків: Євразія Африка Півн. Ам??рика Півд. Америка Австралія Антарктида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пн Америка на північно-американській платформі,пд Америка на південно-американській, африка на африканській,Австралія на австралійській,антарктида на антарктичній,і євразія на східно-європейська і Русская равнина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Довжина прямокутного поля дорівнюе 80м, а площа 3200 кв.м. Знайдіть довжину іншого пр??мокутного поля, площа і ширина якого у 2 рази менша, ніж пер...
Русский язык
Русский язык