Терміново даю 40 балів!!! Напишіть платформи материків: Євразія Африка Півн. Ам??рика Півд. Америка Австралія Антарктида

География
Терміново даю 40 балів!!! Напишіть платформи материків: Євразія Африка Півн. Ам??рика Півд. Америка Австралія Антарктида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пн Америка на північно-американській платформі,пд Америка на південно-американській, африка на африканській,Австралія на австралійській,антарктида на антарктичній,і євразія на східно-європейська і Русская равнина.
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