Как были встречены в суде дубровский и троекуров

Литература
Как были встречены в суде дубровский и троекуров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При Троекурове всё чинно поднялись, покланились; Дубровского никто не заметил
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