Как написать помогите пж обещаю 35 баллов
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Как написать помогите пж обещаю 35 баллов
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Гость:
С каждым днем становится холоднее. Солнце светит, но не греет. За день земля не успевает нагреваться. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Рано темнеет. Листья на деревьях желтеют и опадают. Вся земля усыпана опавшими листьями. Редеют верхушки деревьев. Не слышно пения птиц. Высохла трава. Увяли цветы. Небо часто покрывается темными тучами. Идут холодные косые дожди. Дует резкий, пронизывающий ветер. Собран урожай в садах и огородах. На полях пусто. Только кое-где зеленеют всходы озимины. Все напоминает о том, что пришла осень.
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