Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 14000 кг/м3 . Полагая объём сплава равным сумме его составных частей , определите массу золота и его процентное содержание в сплаве .

Физика

Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 14000 кг/м3 . Полагая объём сплава равным сумме его составных частей , определите массу золота и его процентное содержание в сплаве .

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