Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 14000 кг/м3 . Полагая объём сплава равным сумме его составных частей , определите массу золота и его процентное содержание в сплаве .
Физика
Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 14000 кг/м3 . Полагая объём сплава равным сумме его составных частей , определите массу золота и его процентное содержание в сплаве .
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Гость:
Вот держи надеюсь правильно
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