Напишите не большое сочинение про существительное и глагол
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Напишите не большое сочинение про существительное и глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное и глагол-это важные части речи. Без них наши предложения были бы скучны, не имели бы смысла. Этими частями речи мы разбавляем наш диалог, от чего он становится более интересным. Часто мы используем их, они очень нужны. Глаголом мы описываем,что делает кто-либо или же что-либо,а существительное - предмет, человек или животное, да что угодно! Эти части речи являются очень значительными для нас.
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